PM é morto por motociclistas na zona sul de SP O soldado da Polícia Militar Adilson Pereira Araújo, do 1º Batalhão (Jardim São Luiz), foi morto a tiros na manhã desta terça-feira no Capão Redondo, zona sul da capital paulista. O PM estava fora de serviço, em seu carro, quando foi abordado por dois homens em uma moto no cruzamento da Avenida Carlos Caldeira com a Estrada de Itapecerica, por volta das 5h40. Os suspeitos dispararam e fugiram em seguida, sem levar nada de Araújo.