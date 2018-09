PM é preso após assaltar pedestres na zona leste de SP Um soldado da Polícia Militar foi preso, no final da noite de ontem, após assaltar três pedestres nos bairros da Vila Ré e Itaquera, na zona leste de São Paulo. À paisana, com a arma em punho e pilotando uma Honda Twister amarela, o soldado, cujo nome e local onde é lotado não foram informados pela polícia, foi perseguido por policiais militares ds 3ª Companhia do 39º Batalhão por algumas avenidas da região de Itaquera após uma das viaturas localizar a moto depois que uma das vítimas, da qual o soldado roubou uma pasta contendo um notebook, ligou para o 190.