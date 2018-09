PM é preso após balear duas pessoas em shopping

Após os disparos, o PM fugiu do local. Porém, policiais que assistiram às gravações do circuito interno do shopping viram a placa do carro do suspeito e conseguiram chegar até a casa de Pria dos Santos. O PM assumiu os disparos e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital.

Os dois homens baleados foram levados ao Hospital do Campo Limpo. Um deles foi atingido na artéria femoral e o outro no joelho. A polícia apreendeu a arma utilizada pelo PM, que foi encaminhada para perícia, juntamente com as imagens do sistema de segurança. O caso foi registrado no 37º Distrito Policial, no Campo Limpo.