PM é preso após dirigir por 15 km na contramão na Dutra

O veículo particular do PM foi perseguido por uma viatura e pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a corporação, o motorista só parou o carro quando bateu em outro automóvel, na altura do km 38.

Durante a abordagem, a polícia rodoviária descobriu que o PM portava um revólver e duas armas de brinquedo. Ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro e também não informou porque dirigiu na contramão. O PM foi levado para a delegacia de Cachoeira Paulista.