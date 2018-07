PM é preso com ecstasy e LSD em Parnamirim-RN

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apuravam uma denúncia de que um homem, residente no Bairro Boa Esperança, estaria traficando drogas, cujas remessas eram sempre recebidas pelos correios, da cidade de Fortaleza. Ao localizarem a casa do suspeito, os agentes descobriram que se tratava de um soldado da PM, e então comunicaram o fato à corporação.

Com a residência sendo vigiada há dias, os policiais observaram que o suspeito estava recebendo uma encomenda no portão da casa. Nesse momento, foi abordado. No interior do pacote os policiais encontraram comprimidos de ecstasy e um pedaço de "selo" com micro-pontos de LSD.