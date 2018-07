PM é preso suspeito de roubo a caixa eletrônico em SP Um policial militar foi preso hoje suspeito de participar de uma tentativa de assalto a caixas eletrônicos em um supermercado, na zona norte da cidade, no último dia 5. Seis pessoas ficaram feridas durante o tiroteio entre assaltantes e policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e da tropa de elite da Polícia militar (PM).Segundo a Corregedoria da PM, o policial estava perto do estabelecimento no momento do crime. A Corregedoria investiga a participação de outros policiais no assalto.