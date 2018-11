PM é recebida com tiros de fuzil no Guarujá-SP A Polícia Militar do Guarujá fazia patrulhamento de rotina na cidade do litoral paulista quando foi alvejada por disparos de fuzil. Houve troca de tiros e perseguição. Os policias chegaram até um barraco da favela do Canta Galo onde apreenderam drogas e armas. Ninguém foi preso.