PM e suspeito ficam feridos em perseguição no Rio Um policial militar e um suspeito ficaram feridos na manhã deste domingo (15) durante uma perseguição policial no subúrbio do Rio. A perseguição teve início quando policiais fizeram uma abordagem a um carro parado no Buraco do Padre, no Engenho Novo. Com troca de tiros, a perseguição terminou em Del Castilho, segundo informações da Polícia Militar.