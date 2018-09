PM eleva número de multas na capital paulista

Os demais policiais militares continuaram com ações de fiscalização de trânsito, também aplicando multas. Mas as ações diárias de monitoramento do tráfego e operações de combate à embriaguez ao volante, por exemplo, foram todas reunidas no CPTran, além da fiscalização das cadeirinhas - o transporte irregular causou 216 autuações. "É normal que a quantidade tenha subido, porque agora temos um órgão específico e especializado para fiscalizar o trânsito", diz o capitão Paulo Sérgio Oliveira, chefe da Divisão Técnico-Operacional do CPTran.

A previsão é que as multas do CPTran sejam maioria na corporação neste ano. Essas infrações ainda devem aumentar a participação da PM no total aplicado na cidade. No último balanço divulgado, em 2010, ela foi responsável por 11% das autuações, ante 35% dos agentes da CET e 54% dos radares.

Blitze

Em reunião com o comandante-geral da PM, coronel Álvaro Camilo, o secretário dos Transportes, Marcelo Cardinale Branco, solicitou ajuda para reduzir a quantidade de acidentes e mortes de motociclistas no trânsito. A resposta foi a promessa de intensificar a fiscalização de motos em situação irregular ou em péssimas condições. E a média de recolhimento de motos irregulares, que era em torno de 1,5 mil por ano, passou para 1,2 mil por mês em janeiro - as motos representam 12% da frota, que deve chegar a 7 milhões de veículos neste ano.

"Nós estamos trabalhando para reduzir a quantidade de acidentes com motos, mas se chegou a um nível em que era preciso mais do que ações de trânsito. Por isso solicitamos ajuda do CPTran, pois os policiais têm competência para fiscalizar os veículos e os condutores", diz o diretor de administração da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), coronel Alberto Reis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.