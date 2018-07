PM encontra 11 crianças abandonadas em casa de MG A Polícia Militar (PM) encontrou ontem, em Santa Luzia, Minas Gerais, 11 crianças que estavam abandonadas em uma residência, após pedido do conselho tutelar da cidade. As crianças, com idades variadas, sendo a mais velha com 7 anos, estavam sozinhas na casa localizada no bairro Palmital. Segundo a corporação, a responsável, que é mãe de quatro das 11 crianças, teria deixado o local no dia anterior.