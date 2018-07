Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave Esquilo, modelo AS-50, prefixo PRJGM, saiu de Jaraguá do Sul às 9h22 com destino a Navegantes, também em Santa Catarina. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão indo para o local para auxiliar nas investigações.