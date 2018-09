PM encontra 3 crianças abandonadas em casa em MG

A Polícia Militar encontrou nesta quinta-feira, 29, após denúncia anônima, três crianças que estavam abandonadas dentro de uma residência em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Segundo a PM, os menores com idades de 6, 10 e 11 anos foram supostamente abandonadas pela mãe, que desapareceu no último dia 12. Nenhum documento dos menores foi encontrado na casa, de acordo com a PM. Uma jovem, de 22 anos, que cuidava dos menores, disse em depoimento à polícia, que a suposta mãe desapareceu após sair de casa para buscar a última parcela do seguro-desemprego. Os policiais chegaram à casa do Bairro Industrial acompanhados de agentes do Conselho Tutelar. Segundo a denúncia, outras três crianças também estariam no local e, após investigações, um outro menor já foi localizado, no bairro de Taquaril.