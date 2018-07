PM encontra 300 kg de maconha em Manguinhos, no Rio A Polícia Militar apreendeu hoje 300 quilos de maconha no complexo de Manguinhos, conjunto de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro. A droga foi encontrada em uma casa na manhã deste domingo por cães farejadores do Batalhão de Ação com Cães da PM. Os policiais descobriram ainda carregadores e munição para fuzis.