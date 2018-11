PM encontra 5 corpos em morro da zona norte do Rio A Polícia Militar (PM) encontrou hoje cinco corpos no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro. Agentes do 41º Batalhão da PM foram até o local após denúncia de moradores da região. Segundo a assessoria da corporação, os corpos estão em área de difícil acesso e estão sendo retirados. Ainda não há informações sobre a identidade dos mortos.