PM encontra carro roubado com material radioativo no RJ

A caixa com o produto estava intacta. Nenhum suspeito foi detido. Segundo a PM, o carro estava com as portas trancadas. Após a localização do veículo, com placas de Paulínia (SP), todos os procedimentos de segurança foram realizados pelo Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP), dos Bombeiros, segundo informou o tenente-coronel André Morgado.

João Carlos Videira José, diretor comercial da Arctest Serviços de Manutenção e Inspeção Industrial, dona do carro, disse que os bandidos roubaram o veículo sem saber o que havia no porta-malas e afirmou que a divulgação feita pela imprensa contribuiu para esse desfecho. Além dos técnicos da empresa e dos homens do GOPP, integrantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear também estiveram no local. A recuperação do veículo deve ser comunicada à Delegacia de Roubos e Furtos de Altos (DRFA).

O Renault foi roubado na madrugada de sábado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Homens armados dominaram dois funcionários da companhia e levaram o veículo. O crime ocorreu na Rodovia Washington Luís, perto do acesso à Linha Vermelha. A polícia também suspeita que os criminosos não sabiam da presença da carga radioativa. O equipamento estava em uma caixa metálica presa com cadeado no porta-malas.