PM encontra crianças sozinhas em casa na Grande SP A Polícia Militar localizou ontem, após denúncia anônima, três crianças com idades entre 1, 2 e 11 anos, que estavam sozinhas dentro de casa, no Jardim das Oliveiras, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com boletim de ocorrência, a mãe foi encontrada em um bar jogando dominó e cheirava a álcool.