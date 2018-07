PM encontra desmanche de motos em São Bernardo-SP Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar encontraram hoje um desmanche de motocicletas instalado numa casa em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Eles chegaram até o local através de um chip de monitoramento instalado numa motocicleta de 600 cilindradas, roubada hoje naquele município. Ao chegarem no local, localizaram além da motocicleta roubada, uma arma, peças e documentos de outras motocicletas. Um suspeito de praticar o roubo foi detido e encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo.