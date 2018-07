PM encontra laboratório ilegal de remédios em SP

DANIELA DO CANTO E RICARDO VALOTA, Agencia Estado

Os suspeitos declararam aos PMs que cada um recebia R$ 150 por semana para trabalhar no laboratório e disseram não saber se o laboratório possui alvará de funcionamento ou quem é o dono. De acordo com os detidos, todas as manhãs uma pessoa passava por lá para recolher os medicamentos. O material apreendido será enviado para a perícia.

Segundo os policiais, na garagem - em meio a restos de comida e sujeira - foi encontrada 1,5 tonelada de produtos usados na composição dos medicamentos. Também foram apreendidas 1,5 milhão de cápsulas vazias, 300 mil cápsulas cheias, 1 mil potes de fitoterápicos prontos para venda, milhares de rótulos de medicamentos de diversas marcas e modelos e uma máquina com capacidade para encher 250 cápsulas por minuto.