PM encontra material radioativo na Anhanguera, em SP Uma carga com material radioativo foi encontrada por volta das 7h30 desta quarta-feira no km 22 da Rodovia Anhanguera, na região do Morro de Jesus, em Perus. A Subprefeitura de Perus informou, por volta das 13 horas, que não há riscos de emissão ou contaminação do produto.