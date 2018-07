PM encontra R$ 104 mil enterrados no interior de SP Um total de R$ 104 mil foram encontrados hoje enterrados em Capão Bonito, no sudoeste paulista. Além do dinheiro, a Polícia Militar achou duas armas, um fuzil e uma pistola de uso exclusivo das Forças Armadas. O dinheiro e as armas estavam em um matagal às margens da Rodovia Antônio Romano Schincariol, onde também foi encontrado um carro abandonado.