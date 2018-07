PM encontra recém-nascido no lixo na zona leste de SP Um recém-nascido foi encontrado no começo da manhã de hoje abandonado em meio ao lixo no bairro Parque Industrial, na zona leste de São Paulo, segundo informações da Polícia Militar (PM). O garoto foi localizado por agentes que passavam pela região. O bebê ainda tinha o cordão umbilical preso ao corpo. Ele foi encaminhado ao Hospital Tide Setúbal, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.