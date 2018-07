PM encontra três corpos carbonizados no Rio Três corpos foram encontrados carbonizados na manhã de hoje no bairro Paciência, região de Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM). Dois dos corpos estão em um carro e o outro, em um segundo veículo, próximo do local. De acordo com a corporação, a perícia já foi acionada.