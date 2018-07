PM entra na Fundação Casa para acabar com rebelião A tropa de choque da Polícia Militar entrou na Fundação Casa de Itaquera para por fim à rebelião que teve início por volta das 14h de hoje, informou a assessoria de imprensa da Fundação. Segundo João Faustino, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa), os internos depredaram quase que a totalidade da unidade, que não deve ter condições de abrigar mais nenhum interno sem antes passar por reforma. De acordo com o diretor, os internos haviam manifestado anteriormente que queriam ser transferidos desta unidade.