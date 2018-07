PM entrega seis corpos a hospital após tiroteio no Rio De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio, seis corpos de pessoas adultas foram encaminhados para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, no subúrbio do Rio de Janeiro, hoje. Eles foram levados por policiais militares no 9º Batalhão e seriam de supostos traficantes das favelas Lagartixa, Costa Barros e Terra Nostra.