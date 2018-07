PM estima público de 2,4 milhões na Paulista A apresentação do Skank foi um dos pontos altos da virada de ano na Avenida Paulista, em São Paulo. O show do grupo mineiro começou à 0h20 desta quinta-feira e durou mais de uma hora. A Polícia Militar estima que 2,4 milhões de pessoas participam do Réveillon na Paulista. Até o momento não foram registrados incidentes graves.