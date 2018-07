PM estoura bingo e apreende 44 máquinas em SP

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o portão aberto e bateram na porta, sendo atendidos por uma funcionária da jogatina, que funcionava em dois pisos. As janelas, segundo a polícia, eram fechadas com chapas de aço e espuma.

Foram encontradas 44 máquinas de videobingo no interior do sobrado. Das 18 pessoas que estavam no imóvel, quatro eram funcionários. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.