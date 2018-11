PM estoura bingo em Campos Elísios após denúncia Uma denúncia anônima sobre um roubo com reféns em andamento, no início da madrugada deste sábado, 4, levou policiais militares da 2ª Companhia do 13º Batalhão até o imóvel nº 489 da Rua Doutor Albuquerque Lins, em Campos Elísios, região central da capital paulista.