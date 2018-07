PM estoura bingo na zona sul de São Paulo

No local, uma sobreloja de padaria, havia 40 máquinas de videobingo. Dezoito clientes e alguns funcionários foram encaminhados para o 37º Distrito Policial, do Campo Limpo, onde o caso será registrado.

Depois de ouvidos, todos os detidos serão liberados, exceto aqueles que estejam em dívida com a Justiça. Mesmo livres, estas pessoas poderão ser intimadas a depor perante ao juiz dependendo do andamento do inquérito policial.