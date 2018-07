PM estoura bingo na zona sul de São Paulo

Após uma denúncia anônima, PMs da 3ª Companhia do 27º Batalhão foram até o imóvel, um sobrado, localizado na altura do nº 189 da Avenida Professor Papini. Afastados do portão de ferro que dava acesso ao interior da casa, os policiais esperaram pela chegada de um cliente e a abertura do portão para entrar no local.

Duas câmeras de segurança foram instaladas em frente ao imóvel; já uma microcâmera, fixada em um furo milimétrico na porta, identificava a pessoa que esperava pela liberação da entrada. Ao terem acesso à jogatina, os policiais encontraram no local 85 máquinas de videobingo, três clientes e dois funcionários; além de R$ 200,00 e uma caderneta com anotações sobre a movimentação financeira do bingo.

Uma denúncia que chegou à reportagem do estadão.com.br no momento em que a PM ainda estava no local dá conta de que pelo menos três oficiais da corporação controlariam não só esse bingo, mas outros na mesma região. Os dados da jogatina estourada nesta quarta-feira foram encaminhados para o plantão do 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam.