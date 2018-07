PM estoura casa com motos roubadas em São Vicente Por meio de uma denúncia anônima, Policiais Militares estouraram, por volta das 19h desta quarta-feira, uma residência usada como depósito de motos roubadas, no bairro Beira-Mar, em São Vicente, litoral sul paulista. De acordo com a polícia, o imóvel havia sido alugado por uma suposta quadrilha especializada em roubo de motos em Santos e São Vicente. As motocicletas encontradas na casa são da marca Honda. O dono da residência deverá prestar esclarecimentos sobre o fato. Os proprietários das motos estão sendo localizados por policiais da Delegacia Central de São Vicente, onde o caso foi registrado.