PM estoura cativeiro e liberta adolescente em SP Um adolescente foi libertado de um cativeiro na noite de ontem em Guarujá, litoral sul paulista, por policiais militares do 21º Batalhão de Policiamento do Interior. Ele era mantido refém havia cerca de uma semana. A denúncia que chegou à PM dava conta de que pelo menos três suspeitos tomavam conta do local, mas ninguém foi preso. Os PMs ainda permaneceram até a madrugada de hoje de campana na região na tentativa de deter os criminosos, mas todos teriam fugido por um mangue. A vítima passa bem. O caso foi encaminhado à Delegacia Sede do Guarujá, mas, caso haja necessidade, será transferido para a Delegacia Anti-Seqüestro de Santos. Ainda não há detalhes sobre o seqüestro.