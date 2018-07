PM estoura desmanche existente havia 11 anos em SP

No carro, que pertence ao comerciante de prenome Gilson, dono também do desmanche, os policiais encontraram placas de carros com queixa de roubo e módulos, todos alterados, utilizados durante o furto dos veículos. Os suspeitos levaram os policiais até o comércio, onde foram localizados diversos veículos, vários deles importados, alguns já cortados e outros ainda inteiros.

Em uma espécie de mezanino, os policiais encontraram também um túnel, que dava acesso a um cômodo de uma casa, onde havia mais carros em processo de desmanche, entre eles uma picape Silverado, uma picape Hilux, uma Kombi e um Citroën C3.

No desmanche também foram localizados duas réplicas, uma de pistola e outra de metralhadora, possivelmente utilizadas nas ações de roubo. O dono do desmanche continua desaparecido. Dez pessoas, sendo oito homens - entre eles o gerente do comércio - e duas mulheres, uma delas procurada pela Justiça por tráfico de drogas, foram encaminhadas para o plantão do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O grupo foi autuado por receptação dolosa e corrupção ativa - pois, no local do flagrante, foram oferecidos, aos PMs, R$ 6.500,00 e três veículos, todos furtados, que estavam estacionados em uma praça, a dois quarteirões do comércio estourado. Na praça, segundo os PMs, havia também três caminhões e uma van, pertencentes ao mesmo grupo.