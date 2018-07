PM estoura dois bingos, na capital e em Campinas

A jogatina funcionava no subsolo, cujo acesso era feito por uma porta com uma tranca. Os policiais conseguiram entrar ao abordarem uma mulher, uma suposta cliente, no momento em que ela deixava o bingo. Lá foram apreendidas 34 máquinas de videobingo. Havia quatro apostadores. O caso foi encaminhado ao 8º Distrito Policial (Brás/Belém).

Campinas - Treze pessoas, sendo 12 clientes e um funcionário, foram detidas e 20 máquinas de videobingo foram apreendidas, por volta das 2h de hoje, no interior de um bingo instalado na residência nº 55 da Rua Júlio Soares de Arruda, no bairro São Quirino, em Campinas, interior paulista.

PMs da 2ª Companhia do 8º Batalhão do Interior foram até o local após uma pessoa ligar para o 190 informando que o imóvel era utilizado como cativeiro e que havia uma refém no interior da casa. Ao chegarem no endereço informado, os policiais descobriram a jogatina.

As 13 pessoas foram encaminhadas para o 4º Distrito Policial, no Jardim Campinas, onde terão a ficha criminal pesquisada pela polícia. Quem tiver alguma dívida com a justiça ficará preso, os demais serão liberados, mas podem ser chamados para depor perante o juiz dependendo do desenrolar do inquérito policial que foi aberto.