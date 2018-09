PM estoura laboratório de refino de drogas em SP A polícia estourou um laboratório utilizado para o refino de drogas na Vila Santa Catarina, zona sul da Capital, na manhã de hoje. Durante patrulhamento, por volta das 5h30, os policiais suspeitaram de um ponto de iluminação que se apagou no momento em que passavam. Após checarem a área, descobriram uma microcâmera instalada ali e seguiram os cabos até um dos barracos da favela, onde foram apreendidos 17,2 quilos de cocaína, 2,4 quilos de maconha e 60 gramas de haxixe, além de solventes. No local, um homem de 24 anos foi preso e autorizou a entrada dos policiais, que encontraram, durante buscas pelo interior da residência, um esconderijo no assoalho, embaixo do sofá, onde havia drogas, munições, balanças de precisão, embalagens e até um computador. Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu munição de fuzil, pistola e revólver, quatro rádios transmissores, seis balanças (uma grande e cinco de precisão) e uma máquina para selar invólucros, entre outros objetos. O acusado irá responder por tráfico de drogas. Sua namorada, que estava dormindo no momento em que os policiais chegaram, foi ouvida na delegacia como testemunha e liberada em seguida.