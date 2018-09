PM estoura laboratório de refino de drogas em SP Policiais militares descobriram por volta das 14 horas de hoje um laboratório de refino de drogas na Vila Palmeiras, zona norte da capital paulista. Um casal foi preso. Segundo a polícia, no local, era feito o refino de crack e cocaína. Além de grande quantidade de drogas, a polícia apreendeu equipamentos e materiais usados no processo. O caso foi encaminhado ao 28º Distrito Policial, na Freguesia do Ó.