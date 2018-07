PM estoura ponto de distribuição de drogas em SP

Ao receberem uma denúncia anônima, os policiais foram até o endereço e localizaram a casa, na Rua Juliante Vigna, na Favela do Balão. Havia pelo menos dois homens dentro do imóvel. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos correram e fugiram pelo telhado das casas vizinhas.

Dentro da residência denunciada foram apreendidos um quilo de cocaína, distribuído em cerca de 1.000 cápsulas plásticas; um quilo de maconha, em trouxinhas, 800 gramas de crack, em pedras, R$ 3.200,00, em notas, um caderno com anotações sobre a movimentação do tráfico, um videogame e outros objetos, supostamente adquiridos como forma de pagamento da droga.

O caso foi encaminhado para o plantão do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.