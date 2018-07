PM estoura ponto de tráfico de drogas em Taubaté Uma casa utilizada como centro de distribuição de drogas e armazenamento de armas e munições de uma quadrilha de traficantes foi localizada pela Polícia Militar às 19h45 desta quinta-feira (18), no Parque Piratininga, em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior paulista.