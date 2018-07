PM estoura refinaria de drogas na zona leste de SP

A polícia enviou três viaturas ao local indicado, na Rua Paranaíba, Chácara Três Meninas, e, quando os carros encostaram, um homem armado que estava parado em frente à residência correu para seu interior e, em seguida, fugiu.

No local havia sido montado um esquema de refino de drogas. Foram apreendidos, pela PM, 7.680 unidades de maconha pronta para a venda, 11 tambores plásticos contendo 25 quilos cada de um pó branco (provavelmente cocaína), sete coletes à prova de balas e quatro cadernos com anotações sobre o tráfico. O caso foi registrado no 22º Distrito Policial.