PM faz blitze da lei seca em SP após jogo do Brasil Policiais do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da cidade de São Paulo iniciaram às 17h30 de hoje mais uma Operação Direção Segura Viva Brasil após os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da África. São oito equipes em 24 blitze distribuídas por todas as regiões da capital.