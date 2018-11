PM faz nova apreensão de explosivos em Belo Horizonte

Segundo a PM, foram encontrados abandonados no local 149 cartuchos, totalizando cerca de 30 quilos de explosivos. Os artefatos são parecidos com os encontrados com o adolescente, em formatos de banana do tipo dinapex. Criminosos de várias partes do País estão usando esse tipo de explosivo para arrombar caixas eletrônicos. Apenas em São Paulo ocorreram três ataques do tipo entre a madrugada de quarta-feira e a madrugada seguinte.

A PM apreendeu ontem na casa do jovem 32 bananas do mesmo dinapex, um explosivo encartuchado usado em mineração, construções e demolições. O adolescente disse que guardava o material para um homem, ainda não localizado. Na residência do suspeito foram encontradas mais duas bananas de dinamite e estopins para detonação do material.