PM faz operação em pelo menos 5 favelas do Rio A Polícia Militar realiza operações em pelo menos cinco favelas da zona norte do Rio na manhã de hoje. Em Manguinhos e Jacarezinho, os militares dão apoio à ação da secretaria municipal de Assistência Social (Smas) para recolher usuários de crack. Foram retiradas das chamadas "cracolândias", até o momento, 95 pessoas: 55 em Manguinhos e 40 no Jacarezinho.