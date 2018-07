PM faz operação no Morro Dona Marta, no Rio Cerca de 35 policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar deram início hoje a uma operação, no Morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com informações da PM, o objetivo da operação é apreender drogas e armas e cumprir mandados de prisão cujos números ainda não puderam ser divulgados. Segundo primeiras informações, os policiais também vão tentar encontrar um dos envolvidos na morte da catequista Vitória Lúcia Marques Kurrik, ocorrido no último dia 2 de dezembro, quando ela voltava de uma missa no subúrbio. A informação, porém, ainda não foi confirmada pela Polícia Militar.