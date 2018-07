PM faz teste de bafômetro em 140 pessoas Policiais militares do 34º Batalhão de Trânsito e equipes de batalhões de área realizaram, das 22h de ontem às 3h30 desta madrugada, em várias avenidas e ruas das zonas norte e sul da capital paulista, a Operação Direção Segura, com o objetivo de inibir o uso de álcool por parte dos motoristas. Segundo a PM, 242 motoristas foram abordados, 140 submetidos ao teste de bafômetro, 10 encaminhados à delegacia por causa da constatação de embriaguez. Foram vistoriados 76 carros de passeio e 57 motos. Um total de 22 condutores foi autuado por infrações de trânsito. Pela nova lei, quem for pego pelo bafômetro com uma margem entre 0,0 e 0,09 mg de álcool/litro de ar expelido, não é considerado infrator e acaba liberado. De 0,1 a 0,29 mg, paga-se uma multa de R$ 957,20 e corre o risco de ter a carteira de habilitação suspensa de 12 a 24 meses; acima de 0,3 mg, além de pagar a multa e correr o risco de perder a habilitação, o infrator é levado para a delegacia, responde criminalmente, podendo pegar uma pena que varia de 6 meses a 3 anos; e só é liberado para responder em liberdade após pagar uma fiança de R$ 300 a R$ 1.200.