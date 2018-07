PM faz varredura para buscar corpos em Vigário Geral A Polícia Militar realizou uma varredura num mangue localizado nos fundos da favela de Vigário Geral, na zona norte do Rio, à procura de oito corpos de traficantes que, de acordo com testemunhas, teriam sido mortos no intenso tiroteio que durou toda a noite de ontem. No entanto, nada foi encontrado até o momento. De acordo com o comandante do Batalhão Ferroviário da PM, tenente coronel Eraldo Almeida, a possibilidade de haver mais corpos não está descartada. "Isso acontece devido à dificuldade do terreno", afirmou o policial. Várias famílias estão deixando a comunidade, principalmente as pessoas idosas. Eles alegam estarem com medo e informam que vão passar os próximos dias na casa de parentes. Sete escolas que funcionam no interior da comunidade, sendo três delas creches, estão fechadas.