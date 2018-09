PM fecha cassino de luxo na zona norte de São Paulo A Polícia Militar estourou hoje um cassino de luxo no bairro de Santana, zona norte da capital paulista. Os policiais chegaram ao 11º andar de um prédio comercial localizado na Rua Voluntários da Pátria e encontraram um estabelecimento equipado com 37 máquinas de caça-níqueis em funcionamento e um salão de bingo com bar e escritórios. Foram apreendidos também cerca de R$ 10 mil em dinheiro e cheques e uma nota de R$ 50 falsa. Uma mulher que estava no local e se identificou como responsável pelo estabelecimento foi detida.