PM fecha videobingo clandestino na zona leste de sp A Polícia Militar fechou um videobingo clandestino no bairro do Belém, Zona Leste de São Paulo, na tarde de ontem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, no local foram apreendidas 28 máquinas caça-níqueis, documentos de contabilidade para o jogo e diversas folhas de cheque, somando mais de R$ 15 mil. Quatro pessoas que estavam na casa foram ouvidas como testemunhas e liberadas pelo 81º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. Uma delas foi indiciada pelo crime de jogos de azar.