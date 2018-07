PM ferido em manifestação em Brasília faz tomografia

Ainda de acordo com os policiais, o manifestante reagiu após a PM jogar spray de pimenta no grupo. Com o rosto coberto, o manifestante se aproximou e golpeou o policial. Silva, que já havia respirado gás lacrimogêneo e aparentemente já não estava bem, caiu desacordado.

Com o avanço dos manifestantes para o prédio do Itamaraty, por questão de segurança, as luzes do interior do prédio do Congresso Nacional foram apagadas. O objetivo é dificultar eventuais tentativas de invasão por parte dos manifestantes.