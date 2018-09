PM fica ferido e cavalo morre após atropelamento em SP

Um policial militar ficou ferido após ser atropelado por um carro por volta das 20 horas de ontem na zona norte de São Paulo. Segundo a assessoria da PM, o policial da cavalaria está internado em estado grave no Hospital das Clínicas (HC). O cavalo em que ele estava montado morreu.

O acidente aconteceu na Avenida Tiradentes, em Santana. A PM informou que o cavalo teria se assustado com algo e correu em direção a via onde aconteceu o atropelamento. O motorista do carro não sofreu ferimentos.