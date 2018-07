A perícia médica determinou que o ferimento, no pé esquerdo do agente, não foi causada por arma de fogo. Não se sabe ainda qual objeto causou a lesão.

Os dois suspeitos conseguiram fugir. Segundo a Polícia Militar, eles não levaram nada do policial. O caso foi registrado no 53º DP, do Parque do Carmo.