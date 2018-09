PM fica ferido em treino com lançador de granada em SP Um cabo do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar (PM) ficou gravemente ferido nesta quarta-feira, durante um treinamento na Estrada Santa Isabel, em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o policial estava manuseando um lançador de granadas quando ocorreu o acidente. O cabo sofreu ferimentos principalmente no rosto e foi levado para o pronto-socorro de Santa Isabel e depois transferido em estado grave de helicóptero para o Hospital das Clínicas.